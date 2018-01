Prijs kunstgrasveld geraamd op 508.000 euro 02u25 0

In onze krant kon u gisteren lezen dat N-VA Galmaarden de eerste raming van een kunstgrasveld in de gemeente te hoog vond. In dat bewuste artikel is een foutje geslopen. De raming voor het nieuwe veld bedraagt geen 50.800 euro, maar wel 508.000 euro. (MCT)