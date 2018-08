Politie rukte wel uit voor damhert 25 augustus 2018

In het artikel 'Damhertje ligt 14 uur gewond in de gracht' gaven buurtbewoners aan dat de politie niet reageerde op hun oproepen. Maar Serge Roelens van de politiezone Pajottenland ontkent dat, en laat weten dat een ploeg twee keer in Galmaarden op zoek ging naar het hertje. Bij de eerste interventie werd niets gevonden, en tijdens de tweede interventie bleek er al een oplossing gevonden te zijn voor het damhert. (MCT)