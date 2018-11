Poes verliest mogelijk poot door vossenklem Tom Vierendeels

18 november 2018

12u33 0 Galmaarden Een huiskat is zaterdag gewond geraakt nadat het beestje in een vossenklem belandde. Het dier liep zware verwondingen op aan een van de poten. Momenteel wordt er alles aangedaan om de poot te redden.

Het Dierenasiel Ninove kreeg zaterdagnamiddag rond 16.30 uur een oproep van iemand die het beest opmerkte in de Rodestraat. “Nadat we de kat konden bevrijden probeerde ze weg te lopen, maar gelukkig konden we haar vangen met een net en een laken”, luidt het in bericht dat het Dierenasiel op Facebook plaatste. “Na haar verlossing van het marteltuig hebben we haar overgebracht naar onze dierenarts Nadia Rossel.”

Bij het eerste onderzoek kon opgemaakt worden dat het om een tamme kat gaat en dus geen wilde. “Ze liep onder meer een open breuk op aan haar middenvoetsbeentje”, gaat het verder. “Ook zijn er heel wat pezen beschadigd. We doen alles wat we kunnen, maar voorlopig is het onduidelijk of ze haar pootje zal kunnen houden.”

Het Dierenasiel roept alle mensen uit de omgeving op om voorzichtig en aandachtig te zijn voor dit soort vallen. Voorts zijn ze ook op zoek naar de eigenaar van de kat. Die kan contact opnemen met het asiel via 054/32.16.79. Het is niet duidelijk of er aangifte werd gedaan bij de politie.