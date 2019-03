Plaats is er vaak niet, putten des te meer: NMBS belooft beterschap voor parking aan station Tollembeek Marc Colpaert

11 maart 2019

16u45 0 Galmaarden De parking aan het station van Tollembeek ligt vol putten en dat is absoluut niet leuk voor de pendelaars die er hun wagen op kwijt moeten. Daarnaast raakt de parking steeds vlugger volzet, maar de NMBS belooft beterschap en een uitbreiding van de parking.

Pendelaars die met hun wagen naar het station van Tollembeek komen, kunnen hun wagen achterlaten op de parking naast de spoorlijnen. De eerste 50 tot 60 meter ligt er een asfaltlaag die zich nog in redelijk goede staat bevindt. Het is pas wanneer de parking smaller wordt, dat het asfalt verdwijnt en de pendelaar een smalle, pokdalige strook voor de kiezen krijgt. “Je doet er best aan om ‘s ochtends op tijd te komen, want je rijdt best niet te snel door die putten: zeer nefast voor uw wagen”, weet pendelaar Yvan. Hij vraagt zich samen met andere pendelaars af waarom de NMBS geen werk maakt van deze putten en een eventuele uitbreiding van de parking. Want wie tijdens een weekdag na 8 uur nog zijn wagen kwijtwil aan het station, moet hem meestal even verderop in de Muylebeekstraat zetten. “Wat betreft de parking in Tollembeek is het zo dat de NMBS aan het bekijken is hoe die kan worden uitgebreid. Dat betekent ook dat de parking zal worden heraangelegd. Een timing kan ik daar echter voorlopig niet op plakken”, vertelt NMBS-woordvoerder Dimitri De Temmerman. En dus wordt het voor de pendelaars nog een tijdje wachten en hobbelen...