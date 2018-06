Pierre Deneyer gooit de sjerp BURGEMEESTER KOMT OOK NIET MEER OP IN OKTOBER MARC COLPAERT

02u26 0 Galmaarden Pierre Deneyer (74) neemt met onmiddellijke ingang ontslag als burgemeester van Galmaarden. Ook de gemeenteraadsverkiezingen, waar hij lijstduwer zou zijn voor CD&V, laat hij schieten. Een officiële reactie komt volgende week pas, maar naar verluidt spelen onder meer een gerechtelijk onderzoek en gezondheidsproblemen een rol.

De politieke carrière van Pierre Deneyer begon in april 1983, toen hij verkozen werd en het mandaat van OCMW-voorzitter kreeg. Dat mandaat liep af op 31 december 1988, en een jaar later werd Deneyer schepen. Dat is hij ook gebleven tot het jaar 2000. Door het plotse overlijden van toenmalig partijgenoot en burgemeester Georges Cardoen kreeg hij op 7 september van dat jaar de sjerp. En die heeft hij tot vandaag omgegord.





Vorige week kon u al in onze krant lezen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt inzake een conflict tussen burgemeester Deneyer en een personeelslid van de dienst Grondgebiedszaken. "Dat gerechtelijk onderzoek is één van de redenen voor mijn ontslag als burgemeester", bevestigt hij ook zelf. "Maar het is zeker niet doorslaggevend." Over dat onderzoek kan ook het parket intussen trouwens niets zeggen.





Verlies echtgenote

Maar er zijn nog factoren die een rol spelen in de beslissing van Deneyer. Zo is er zijn gezondheid die niet optimaal is. Onlangs onderging Deneyer nog een operatie aan de blaas en er zullen nog ingrepen volgen. Ook het verlies van zijn echtgenote Georgette in 2011 begint steeds zwaarder te wegen. "Het valt me hoe langer hoe zwaarder om dat verlies te dragen", vertrouwde hij ons onlangs toe. "Op sommige dagen is het erg moeilijk om er zonder haar aan te beginnen." Tot slot rommelde het ook binnen CD&V, waar naar verluidt niet iedereen tevreden was met de aandacht die de burgemeester naar zich toetrok.





Deneyer schreef intussen al een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken om zijn ontslag in te dienen. Normaal is het dan aan diegene met de meeste voorkeurstemmen om het over te nemen. Dat is huidig OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V), maar ook hij maakte eerder dit jaar al bekend dat hij de politiek eind 2018 vaarwel zegt. Wanneer we hem de vraag stellen of hij alsnog bereid is om de sjerp op te nemen, moet hij ons het antwoord schuldig blijven. "Ik heb daar zelfs nog niet over nagedacht", aldus Deteye.





Deneyer zelf vreest het zwarte gat na de politiek intussen niet, zo laat hij nog weten. "Ik ga me wel nog bezighouden met vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg", besluit hij.





