Peter Balcaen leerde zijn volk... brood bakken Marc Colpaert

21 maart 2019

Een tiental mensen kwamen naar de workshop met Peter Balcaen bij de firma Belectron in Galmaarden om allerlei soorten brood te leren bakken. Peter Balcaen behaalde zijn diploma brood- en banketbakker aan de Gastronomische School ‘Ter Groene Poorte’, en volgde opleidingen patisserie aan verschillende internationale vakscholen. Hij is ook technisch en commercieel coördinator, food consultant en schreef al 9 bakboeken. Hij leerde tijdens de workshop de mensen hoe ze verschillende soorten brood moesten bakken, zowel het gewone brood als enkele varianten zoals het notenbrood. Nadien mochten de aanwezigen van al dat lekkere brood natuurlijk ook eens proeven. Meer weten over volgende workshops, ga naar: www.belectron.be.