Personeel containerpark spreekt Frans 11 augustus 2018

Sommige personeelsleden van het containerpark (ILvA) in Galmaarden nemen het blijkbaar niet zo nauw met de taalregels. Ze spreken Frans met bepaalde bezoekers. "Op mijn werk spreek ik de taal die ik wil!", antwoordt een personeelslid als hij erop aangesproken wordt. Wij legden de kwestie voor aan burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) en vroegen hem of hij achter die uitspraak staat. "Er bestaat geen twijfel over dat de voertaal in ons containerpark Nederlands is", zegt die. Ook Bart Rooms, algemeen directeur van ILvA sluit zich aan bij de stelling van de burgemeester. "De voertaal bij ILvA is Nederlands", besluit hij. (MCT)