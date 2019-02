Pendelaars in de problemen tijdens de avondspits Treinen kunnen slechts op één spoor rijden Marc Colpaert

08 februari 2019

De pendelaars uit Herne, Tollembeek en Galmaarden moesten rekening houden met een vertraging van een kwartier tot twintig minuten op de lijn Geraardsbergen-Edingen. Vanaf 16.15 uur was er een technische storing van de seinen op de lijn 123 Edingen-Geraardsbergen. Dat leverde vertragingen op in de avondspits. “Door die technische storing moesten alle treinen tussen Edingen en Geraardsbergen op hetzelfde spoor rijden. Vertragingen liepen op tot een kwartier met uitschieters tot twintig minuten”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. Na 18 uur waren de problemen met de seinen opgelost en konden de treinen opnieuw normaal rijden. De vertragingen waren wat later van de baan voor de pendelaars van Herne, Tollembeek en Galmaarden.