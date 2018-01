Pauwelbende en helpers rollen roggebroodjes voor Pauwelfeest 02u27 0 Foto Marc Colpaert

In een zaaltje achter café Sint-Paulus in Galmaarden werden door vele handen samen enkele duizenden roggebroodjes gerold, dit voor het grote Pauwelfeest eind deze maand.





Kort na de middag waren er al tal van kinderen van de partij om samen met andere mensen, de Pauwelbende en de Kinderbende, de vele roggebroodjes te rollen. "Dit is een traditie. Wij rollen samen met heel wat helpers de vele roggebroodjes die dan op het slotfeest in de Pauwelhoeve en ter hoogte van de Pauluskapel in de menigte worden gegooid", sprak Pauwel Dimitri Rooselaers. Het grote feest gaat dit jaar door op zondag 28 januari op de Pauwelhoeve in Galmaarden.











(MCT)