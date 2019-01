Pauwel Yorick op de Pauwelhoeve Heel wat mensen bleven thuis door de regen Marc Colpaert

27 januari 2019

Op zondag 27 januari was het ‘de grote dag’ voor Pauwel Yorick Dammekens toen hij samen met zijn apostels in stoet naar de Pauwelhoeve trok. Spijtig genoeg bleef het maar regenen, gelukkig stopte de regen rond 15 uur, toch zorgde dit voor heel wat minder volk op de viering. Na de misviering om 8.30 uur op zondag was er nog een receptie met genodigden, waar de Pauwel zijn erediploma overhandigd kreeg. Om 14.30 uur vertrok de stoet dan vanaf de Geraardsbergsestraat richting de Pauwelhoeve. Naast de Pauwel en zijn apostels waren er nog tal van muziekverenigingen, de Sint-Paulusgilde met de kar van de Pauwel en zelfs de steltenlopers uit Merchtem in de stoet van de partij. Op de hoeve werden ze verwelkomd door eigenaar Jan Couck, die iedereen bedankte om de koude en de regen te trotserende, de nieuwe burgemeester Patrick Decat, de Sint-Paulusgilde en een honderdtal toeschouwers. Binnen in de hoeve werd eerst het gulden boek ondertekend en kregen de aanwezigen een glaasje jenever, waarna bij het buitengaan de apostels traditiegetrouw bestrooid werden met bloem, een oud vruchtbaarheidsritueel. Wat later mocht de Pauwel voor de eerste keer de broodjes te grabbel gooien op de binnenkoer van de hoeve. Heel wat mensen rapen deze broodjes op om ze te bewaren, voor veel mensen brengen deze broodjes geluk. Vervolgens vertrok de Pauwel en zijn apostels naar de bron om het paard van de Pauwel te laten drinken en zetten dan hun reis verder naar de kapel waar de Pauwel uit de oorkonde voorlas en vervolgens zijn broodjes nog eens zaaide onder de toeschouwers. Als afsluiter van deze dag was er nog een groot feest in het gehucht Sint-Paulus. MCT