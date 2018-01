Pauwel rijdt met de kar door de straten 02u44 21 Foto Marc Colpaert De Pauwel (op de kar) wordt, samen met zijn bendeleden, door de straten van Galmaarden getrokken. Galmaarden Op zaterdag trok de kersverse Pauwel Dimitri Rooselaers met zijn bendeleden met de sledde(kar) door de straten van de gemeente Galmaarden.

Ze waren er al vroeg aan begonnen die zaterdag, eerst gingen ze de kar halen en nadien trokken ze naar het centrum van de gemeente. "Dit is voor ons als pauwelbende van 2018 het eerste contact met de plaatselijke bevolking. Wij gaan eerst via het centrum van Galmaarden naar het station van Galmaarden", vertelde Pauwel Dimitri. Hij wordt dit jaar bijgestaan door: zakdrager Dennis Suys, vaandrig Rudy Waterplas, koezen Kris Depelseneer en de apostels Wout Van de Velde, Joran De Borre, Yorick en Stephen Dammekens, Matthias Matthijs en Tjebbe Robbrecht. Voor Dimitri is het de tweede keer dat hij meedraait in het hele pauwelgebeuren. "Ik ben van oordeel dat zo'n oude traditie (het pauwelfeest bestaat al 636 jaar, red.) moet verdergezet worden."





En dus trokken ze daarna richting de Heetveldemolen in Tollembeek om er volgens de traditie de rogge te brengen, die daar dan zal vermaald worden tot meel en waaruit later dan de roggebroodjes gemaakt worden. Het pauwelfeest staat sinds enkele jaren op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het grote feest gaat van start op zondag 25 januari op de Somershoeve in Galmaarden. (MCT)