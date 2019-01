Paul en Nicole vieren 50 jaar huwelijk Redactie

31 januari 2019

Paul Roosens en Nicole Reygaerts hebben samen met vrienden en familie in Brasserie Folensela in Vollezele hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Ook burgemeester Deneyer (CD&V) kwam samen met zijn schepenen de jubilarissen feliciteren. Naast felicitaties ontving Paul uit handen van burgemeester Deneyer een brevet van verdienste voor 50 jaar actief CD&V-lid in Galmaarden. Paul en Nicole hun advies voor een fijn en langdurig huwelijk: “gun elkaar de ruimte !”