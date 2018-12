Patrick kreeg een fles wijn voor 100 bloedgiften Marc Colpaert

14 december 2018

Patrick Maelstaf(55) uit Tollembeek werd gehuldigd omdat hij al voor de honderdste keer kwam bloed geven in Tollembeek. Patrick was nog maar pas 18 jaar toen hij samen met zijn vader kwam bloed geven in Tollembeek. “Ik heb me daar niet echt veel vragen bij gesteld, je helpt er andere mensen mee dus waarom zou ik dat niet doen”, aldus Patrick. Van de Vrijwillige Bloedgevers uit Tollembeek kreeg Patrick een fles wijn mee naar huis als dank omdat hij al zo vele jaren een trouwe bloedgevers is. Zolang zijn gezondheid het toelaat zal Patrick bloedgever blijven. MCT