Pastoor Penne nog even bij vroegere parochianen 20 april 2018

02u39 0 Galmaarden Af en toe zakt pastoor Andy Penne nog eens af naar Galmaarden om nog even tussen zijn vroegere parochianen te vertoeven.

Zo ook op woensdag toen wij hem toevallig tegen het lijf liepen in het centrum van Galmaarden. "Vandaag is mijn vrije dag en dan ga ik meestal even langs bij mijn ouders die hier in de buurt wonen. En vandaag moest mijn haar geknipt worden en dat doe ik nog steeds bij een kapper in Galmaarden, dus was er nadien ook nog ruimte om nog even een babbeltje te slaan met heel wat 'oude' vrienden", aldus de pastoor.





MCT)