Parket onderzoekt 'gang van zaken' in gemeentehuis 07 juni 2018

Galmaarden Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek lopende naar de gemeente Galmaarden. Meerdere personeelsleden zouden al ondervraagd zijn, maar waar het om gaat, is niet duidelijk.

Er doen al enige tijd geruchten de ronde dat meerdere personeelsleden van de gemeente Galmaarden - en dan in het bijzonder medewerkers van de dienst Grondgebiedszaken - ondervraagd zouden zijn door de politie. "Mijn collega die verantwoordelijk is voor de dossiers rond lokale besturen en bijzondere functionarissen bevestigt dat er een onderzoek lopende is met betrekking tot de gemeente Galmaarden", aldus Gilles Blondieau, Substituut-Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. "Maar daar kunnen we op dit moment geen verdere informatie over vrijgeven."





Burgemeester weet van niets

Maar opvallend genoeg weten burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) en gemeentesecretaris Kristof Andries - die aan het hoofd van het gemeentepersoneel staat - van niets. "Als er al een onderzoek lopende is, dan heeft niemand mij daar iets van gezegd", aldus Deneyer. (MCT)