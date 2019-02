Pannenkoeken ter ere van Maria Lichtmis in De Zwaluw En ze smaakten die pannenkoeken Marc Colpaert

01 februari 2019

17u08 4

Op vrijdag werden in het woon-zorgcentrum De Zwaluw in Vollezele bijna 500 pannenkoeken gegeten tijdens de grote pannenkoekenslag georganiseerd ter ere van Maria Lichtmis. Het werd opnieuw een gezellige namiddag, waarbij familieleden en bewoners een lekkere pannenkoek mochten komen verorberen. “Het eten van pannenkoeken op 2 februari op Maria Lichtmis wordt stilaan een traditie bij ons. Voor onze bewoners is het gratis, familieleden betalen een kleine bijdrage”, vertelde Marleen De Coster van het Eka-team van De Zwaluw. En de pannenkoeken van Marieke, Christiane en Simonne die smaakten uitzonderlijk goed dit jaar. MCT