Oudste inwoner wordt 104 jaar 02u43 0 Foto Colpaert Adhemar met achterkleindochter Fay op schoot, een leeftijdsverschil van zo maar even 102 jaar. Galmaarden Adhemar Dehaen mag vandaag 104 kaarsjes uitblazen en is zo de oudste inwoner van Vollezele. Maar daar blijft de oud-strijder opvallend nuchter bij. Groot feest? Pas wanneer er 105 kaarsjes op de taart staan.

Wanneer we aanbellen bij Adhemar, is hij net op stap met zijn looprek. "Ik moet genoeg bewegen van de kinesist", knipoogt hij. "En niet zomaar, hé. Ik moet mijn voeten goed van de grond krijgen en er lawaai mee maken. (lacht) Dus ja, dat zal ik dan maar doen."





Een levensgenieter is het. Altijd vol in het leven gestaan, zonder te overdrijven. Misschien zit daar wel het geheim van zijn gezegende leeftijd? En van zijn nog meer dan helder geheugen. Adhemar werd geboren in 1914, maar herinnert zich nog beelden van vluchtende Duitsers in 1918. De Tweede Wereldoorlog zit uiteraard nog veel scherper op zijn netvlies gebrand. Al had hij ook geluk: toen de oorlog uitbrak, was hij net twee weken met vakantie. "Zo moest ik niet meteen naar het front."





Tegenwoordig houdt de oud-strijder het eerder rustig. Hij vult zijn dagen met karweitjes in de keuken en hij leest nog elke dag 'Het Laatste Nieuws', niet zelden met poes Milou op de schoot. Al moet die even plaatsruimen wanneer de bel gaat, en het kleindochter Sofie en achterkleindochter Fay blijken te zijn. Zo sluiten we ons bezoekje af met een prachtig generatiebeeld: Fay op de schoot van Adhemar, oftewel 102 jaar verschil in één zetel! (MCT)