Ouders leggen zelf droomtuin aan 25 mei 2018

Enkele ouders van het Sint-Catharinacollege zijn begonnen met de aanleg van een droomtuin achter het schoolgebouw. Daar ligt al enkele jaren een grote tuin waar enkele schapen, kippen en eendjes lopen. "Sommige ouders vonden dat we deze locatie moesten gebruiken als extra speelplaats en dus werd de werkgroep 'Natuurspeelplaats' opgericht", vertelt directeur Anja Van Eesbeek.





Intussen staken ze al de koppen bij elkaar en werden de eerste plannen uitgevoerd. Enkele ouders steken zelf de handen uit de mouwen voor de aanleg van de tuin. In een hoekje komt een kleine moestuin, wat verderop bouwen Pascal en Koen aan een boomstammenparcours. "Het is de bedoeling dat de kinderen via boomstammen naar een grote boom klauteren en nadien via een touw naar een andere boom geraken", zegt Kathy Szafranski van de ouderraad. In de tuin moet er ook plaats zijn voor dieren. De schapen, eenden en kippen krijgen er een plaats.





Achterin de tuin zijn juf Kathleen en mama Charlotte bezig met het maken van een wilgenhut. "Binnenin komen zitbanken", vertellen ze.





Als alles volgens plan verloopt, kunnen de kinderen in september de droomtuin ontdekken. (MCT)