Ouderen supporteren voor de koers 03 juli 2018

Een dertigtal bewoners van WZC De Zwaluw in Vollezele kwamen voor hun woonzorgcentrum supporteren voor de wielerwedstrijd IWT Oetingen Jong maar Moedig. "Het moet niet altijd voetbal zijn", dacht Marleen De Coster van het animatieteam. Dus trok ze met een dertigtal bewoners naar buiten om te supporteren wanneer de eliterenners langs reden. "Wij zorgden zelf voor een verfrissing voor onze bewoners, want nu het hitteplan afgekondigd is, besteden wij hier veel aandacht aan. Op deze manier zorgden we weer voor een leuke namiddag."





(MCT)