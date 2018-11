Oud torenkruis staat nu tegen de kerkgevel Want een kerk zonder kruis is geen kerk Marc Colpaert

13 november 2018

Galmaarden Het oud torenkruis dat tot maandag op de top van de toren van de kerk van Tollembeek stond, staat nu naast de ingang van de kerk.

Begin deze week werd de windhaan en het torenkruis naar beneden gehaald wegens te gevaarlijk. Er waren al wat ijzeren ornamenten naar beneden gevallen. Na controle werd vastgesteld dat het ijzeren torenkruis herstellen duurder zou zijn dan een nieuw exemplaar te plaatsen.

Pas volgend jaar nieuw kruis

“Maar een kerk zonder kruis is geen echte kerk, vonden we. Dus hebben we het oude torenkruis voorlopig naast de ingang van de kerk tegen de gevel geplaatst”, aldus voorzitter Roland Sergeant van de Kerkraad. Het zal pas in de loop van volgend jaar zijn dat het nieuwe torenkruis op de kerk zal geplaatst worden.