Oud-schepen Albrecht overleden 15 maart 2018

Jacques Albrecht uit Tollembeek is op maandag 13 maart in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht overleden, hij was 78 jaar oud. Albrecht was meer dan dertig jaar politiek actief in de gemeente en tevens tot 2006 CD&V-schepen van Openbare Werken in Galmaarden. U kunt Albrecht een laatste groet brengen in het funerarium Uitvaartzorg Van den Driessche-Premereur, Marktplein 38 in Galmaarden, op maandag 19 en dinsdag 20 maart van 18 tot 19 uur. De uitvaartplechtigheid gaat door in de Onze-Lieve-Vrouw Kapel van Herhout op 21 maart om 10 uur. (MCT)