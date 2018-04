Oud-journalist van onze krant overleden 17 april 2018

02u43 0 Galmaarden Georges Mertens, gewezen persmedewerker van onze krant, is zaterdagnacht op 90-jarige leeftijd overleden in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem.

Georges werd twee maanden geleden getroffen door een trombose en lag sindsdien in het ziekenhuis. "Zijn hart kon het niet meer aan en hij is zacht van ons heengegaan", zegt zijn zoon Chris.





Georges werkte meer dan dertig jaar voor de dienst promotie van Het Laatste Nieuws en was tevens persmedewerker voor Galmaarden. Voorts was hij actief binnen tal van sport- en culturele verenigingen. Hij mocht zelfs de Bronzen Urbanus, de Galmaardse cultuurprijs, uit handen van de komiek zelf ontvangen.





De uitvaart van Georges vindt plaats op zaterdag 21 april, om 10 uur in de kerk van Herne. (MCT)