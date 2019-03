Oud-burgemeester kreeg oorkonde van de PBE Marc Colpaert

Gewezen burgemeester Pierre Deneyer(75) kreeg van directeur-generaal Herman Remmerie van de PBE(distributienetbeheerder voor electriciteit) een oorkonde mee naar huis. Dit omdat hij gedurende 36 jaar ononderbroken aanwezig was op de vergaderingen van de PBE. Zo was Pierre voorzitter van het Sectorcomité Pajottenland, lid van de raad van bestuur en sinds twee jaar lid van het directiecomité. “Pierre is een voorbeeld voor velen, hij was nooit afwezig. Hij is de ‘nestor’ van de PBE niet wegens zijn leeftijd, maar door zijn ervaring, wijsheid en collegialiteit”, aldus Remmerie die hem als dank een oorkonde gaf. “Deze zal zeker een mooi plaatsje krijgen”, aldus een fiere oud-burgemeester. MCT