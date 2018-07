Organisator Strandbalfeesten 'not amused' met vandalisme 20 juli 2018

02u34 0

Kristof Billens, organisator van de Dolle Strandbalfeesten, is 'not happy' dat hij al door tal van mensen wordt aangesproken over het vandalisme in de Tollembeekstraat. "Natuurlijk weet ik niet wie deze vandalen zijn en of ze daadwerkelijk van bij ons kwamen net voor ze op vernielingstocht gingen", aldus Billens. "Ik zou het in ieder geval raar vinden, want de vandalenstreken werden uitgevoerd om 22.45 uur en dat viel pal tijdens de optredens."





Er waren die avond meer dan 3.500 personen aanwezig op de Dolle Strandbalfeesten. "Natuurlijk kan ik niet garant staan voor al die mensen. Ik betreur het wel ten zeerste, van andermans eigendom blijf je af. Hopelijk worden de schuldigen snel gearresteerd", besluit Billens. (MCT)