Oproep naar sportkampioenen Marc Colpaert

27 januari 2019

18u17 0

Sporters of verenigingen die een kampioenschapstitel in 2018 mochten vieren, kunnen zich kenbaar maken bij de Sportdienst en dit liefst voor 31 januari. Wie dit doet wordt uitgenodigd voor de sportviering om hem of haar op gepaste wijze in de bloemetjes te zetten. De sportviering, een organisatie van de Sportraad en de gemeente Galmaarden, gaat door op vrijdag 1 maart in het Baljuwhuis van Galmaarden. Naar jaarlijkse gewoonte worden die avond natuurlijk de kampioenen in de kijker gezet en tevens worden de winnaars van: Sportlaureaat 2018, Trofee voor Sportverdienste 2018 en Sportlaureaat bij de Jeugd 2018, uitgereikt. Wie zijn kampioenen nog wilt inschrijven moet zich haasten, stuur een mail naar: sport@galmaarden.be. MCT