Oppassen voor ornamenten die naar beneden vallen 08 augustus 2018

02u30 0

Volgens de mensen van de dienst Erfgoed/Monumentenwacht vallen er regelmatig ornamenten van de kerktoren naar beneden. Normaal komen er om de zes jaar mensen langs voor een grondige inspectie van het kerkgebouw. Volgens hen is de kerk van Tollembeek in een redelijk goede staat. Al zijn er natuurlijk wat pijnpunten aan een gebouw uit 1870.





"Wij hebben al een eerste inspectie gedaan langs de binnenkant van de toren en dat ziet er allemaal wel redelijk goed uit", vertellen Dirk Lembrechts en Stijn Van der Auwera. Het valt vooral op dat heel wat ornamenten pal onder de haan - op 56 meter hoogte - ontbreken. "Wij hebben er al enkele in de dakgoten gevonden. Die zijn daardoor beschadigd en moeten vervangen worden. Natuurlijk wordt het pas echt gevaarlijk als zo een ornament afbreekt en op het hoofd van een voorbijganger terechtkomt", aldus de mensen van Monumentenwacht. Ondertussen is Roland Sergeant van de Kerkraad erbij gekomen. "Wanneer wij hun verslag krijgen, weten wij welke werken wij moeten laten uitvoeren. Wij zullen daar dan ook werk van maken", klinkt het. (MCT)