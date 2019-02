Opnieuw verschillende omheiningen doorgeknipt Tom Vierendeels

14 februari 2019

17u23 0 Galmaarden De gemeenten van de politiezone Zennevallei worden opnieuw geconfronteerd met verdachten die omheiningen doorknippen. Mogelijk gaat het om inbrekers die zo een toegangs- of vluchtweg creëren, maar inbraken werden nog niet vastgesteld.

De nieuwe feiten werden allen dinsdag- en woensdagnacht gepleegd. In de Crijnemstraat in Galmaarden werd dinsdagnacht op twee locaties de prikkeldraad boven een afsluiting doorgeknipt. Er werd nergens ingebroken en er werd dan ook nergens iets gestolen. Diezelfde nacht forceerden daders ook een hek in de Rendries in Herne. Ook hier werd er geen inbraak of diefstal gepleegd.

Donderdagochtend werd opnieuw vastgesteld dat er omheiningen beschadigd werden tijdens de nacht. Dat was het geval in Galmaarden in de Hernestraat en langs de Ninoofsesteenweg. Ook in Herne waren de daders aan het werk, deze keer in de Dronkaardstraat en Imbeekstraat.

In 2016 werden ook al een zestigtal omheining doorgeknipt in Herne en Galmaarden, voornamelijk tijdens de maanden januari en februari. Toen ging dit op sommige plaatse wel gepaard met woninginbraken. Of er een verband is met de reeks van twee jaar geleden is niet duidelijk.