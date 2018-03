Opgepast, hier steken padden over! 24 maart 2018

02u26 0 Galmaarden Op vraag van inwoonster Christiane Bruyland heeft de Galmaardse milieudienst extra maatregelen getroffen om overstekende padden te beschermen.

In het voorjaar trekken padden naar specifieke plaatsen om zich voort te planten. Maar niet zelden moeten ze dan ook een straat oversteken, wat hun overlevingskansen drastisch terugdringt. Daarom stuurde Christiane Bruyland uit de Papenstraat een mailtje naar de milieudienst, met de vraag om in te grijpen. "Gezien de paddentrek al begonnen is, konden we voor dit seizoen eigenlijk alleen maar waarschuwingsborden voor weggebruikers plaatsen", zegt eerste schepen Patrick Decat (CD&V).





Maar de bedoeling is dus wel om meer te doen. Zo vraagt de gemeente om plaatsen waar veel padden doodgereden worden, te melden. Voorts worden ook vrijwilligers of natuurverenigingen gezocht die kunnen helpen om de padden dan op die gevoelige locaties over te zetten. Meer informatie bij Katrien De Bruyn van de milieudienst via 054/59.61.79.





(MCT)