Opendeurdag in het Sint-Catharinacollege Een kleine maar fijne school Marc Colpaert

22 februari 2019

De leerkrachten van het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden zetten de deuren van hun klassen wijd open, zodat iedereen een kijkje kon komen nemen. De Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege in Galmaarden is veruit de kleinste school van Galmaarden. “Wij zijn een kleine maar een fijne school en organiseren enkele keren per jaar een opendeurdag in onze lokalen, waar de mensen spontaan naartoe kunnen komen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen de kans krijgen om onze school en onze leerkrachten te leren kennen alvorens ze hun kinderen bij ons inschrijven”, aldus directeur Anja Van Eesbeek. Heel wat ouders met jonge kinderen kwamen die dag dan ook een kijkje nemen. Wie interesse heeft kan nog steeds langskomen, graag afspraak maken met de directeur via: scholengroepb@sintcatharinacollege.be. MCT