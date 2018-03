Op stap met KVLV 27 maart 2018

De Vollezeelse afdeling van de KVLV trapt volgende maand de activiteit 'Start to walk' af. Bedoeling is om vanaf maandag 2 april elke maandagavond een uurtje te wandelen in het mooie Vollezele. Afspraak om 20 uur aan zaal De Notelaar. Iedereen is welkom.





(MCT)