Op bedevaart met pastoor Penne

27 februari 2018

Wie dat wenst kan samen met pastoor Andy Penne op bedevaart naar Sint-Jozef in Leuven.





Vanouds gaan vele parochies in de maand maart op bedevaart naar het Sint-Jozefheiligdom aan het Damiaanplein in Leuven, waar het nationale heiligdom zich bevindt. Het Sint-Jozefheiligdom ligt aan het Damiaanplein in Leuven. Om 11.30 uur is er de Eucharistieviering en om 14.30 uur is er het lof, waarin pastoor Penne zal voorgaan.





Vanuit Galmaarden en Tollembeek vertrekt er op 12 maart een bus richting Leuven, de prijs bedraagt 20 euro.





Meer informatie en inschrijven via Lucienne Heylebosch, 054/58.96.75. (MCT)