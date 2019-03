Ook al woont hij nu in Holsbeek, pastoor Penne laat nog steeds zijn haar knippen in Galmaarden Marc Colpaert

Pastoor Andy Penne, die nu al bijna twee jaar geleden verhuisde naar Holsbeek bij Leuven, komt nog regelmatig naar Galmaarden om zijn vroegere parochianen te bezoeken en - zo blijkt - ook om zijn haar te laten knippen. Wij vinden pastoor Penne achteroverliggend aan de wastafel, terwijl een medewerkster van Jessica van Hairaxent in de Nieuwstraat in Galmaarden bezig is met zijn haar te wassen. “U gelooft het misschien niet, maar een pastoor moet ook regelmatig zijn haar laten knippen”, reageert de pastoor. Toen hij nog actief was in Galmaarden was hij een trouwe klant bij Jessica. “Toen ik vertrok naar Holsbeek, heb ik beslist dat ik gewoon verder bij Jessica zou komen om mijn haar te laten knippen. Ze kent mij en de service is hier uitstekend. Ik kom toch regelmatig naar mijn ouders die in de buurt van Ninove wonen en dan spring ik wel nog eens binnen bij oude vrienden, of laat ik zoals nu mijn haar knippen”, zei de pastoor.