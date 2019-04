Onthaalouders meer dan welkom in het Pajottenland

Marc Colpaert

10 april 2019

10u40 0

Wie er aan denkt om onthaalouder te worden moet daar best niet te lang mee wachten in het Pajottenland. De onthaalouders aangesloten bij de Landelijke Kinderopvang uit het Pajottenland kregen een vormingsdag over hoe ze nog beter kunnen omgaan met kinderen. Ze waren met een dertigtal onthaalouders uit het Pajottenland verdeeld over twee zalen in het Baljuwhuis van Galmaarden. Tijdens deze verplichte vormingsdag werden de onthaalouders aangeleerd hoe ze de kinderen nog beter leren omgaan met taal. Nieuwe onthaalouders blijken tevens nodig te zijn in onze streek. De Landelijke Kinderopvang, de organisator van de Gezinsopvang in Galmaarden, Bever, Herne, Gooik en Pepingen is nog steeds op zoek naar mensen die willen starten als onthaalouder. Wie zin heeft kan steeds een vrijblijvende mail sturen naar: hallevilvoorde@landelijkekinderopvang.be.