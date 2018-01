Ongelukje voor Pauwel Dimitri, maar alles loopt goed af 29 januari 2018

Het heeft maar een haartje gescheeld of Pauwel Dimitri Rooselaers was er niet bij geweest op zondag, want op zaterdag viel hij van zijn paard in Vollezele. Gelukkig zonder veel erg en met de nodige pijnstillers kon hij op zondag het programma afwerken. Dus trok de Pauwelstoet opnieuw door de straten van de gemeente Galmaarden en ook al was het zwaar bewolkt toch kwamen een 500 mensen een kijkje nemen. Pauwel Dimitri Rooselaers viel van zijn paard in Vollezele en kreeg van het opgeschrikte paard ook nog eens stamp in de onderbuik. "Het had veel erger kunnen zijn, gelukkig is hij er zonder breuken vanaf gekomen, maar hij had duidelijk nog pijn", vertelde Kristof Billens van de Sint-Paulusgilde. Het christelijk-folkloristische feest kon toch doorgaan. Sinds vorig jaar staat deze viering op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit jaar was er een speciale groep soldaten uit Ieper - de 'We 'll remember POPS' - met authentieke klederdracht van soldaten uit het jaar 1918. Nadat de geplogenheden op de Pauwelhoeve achter de rug waren ging de Pauwel naar de bron en nadien nog naar de Sint-Pauluskapel. Ondertussen strooide hij kwistig met roggebroodjes. (MCT)