Onderhoudswerken aan verschillende wegen 17 augustus 2018

De gemeente Galmaarden heeft beslist om aan diverse gemeentewegen onderhoudswerken uit te voeren tijdens de maand augustus. De firma Rezuni uit Knesselare gaat vanaf 20 tot en met 24 augustus de nodige onderhoudswerken uitvoeren in tal van buurtwegen. In volgende straten kunnen weggebruikers daardoor hinder ondervinden: de Begijnhofstraat (23 en 24 augustus), de Hernestraat (20 tot 24 augustus), de Processiestraat (23 augustus), de Groenstraat (23 en 24 augustus), de Kwadestraat (22 augustus), de Zwaanstraat (20 tot 22 augustus), de Hazendries (20 tot 22 augustus), de Muylebeekstraat (22 augustus). Meer info over de werken via 0495/25.70.67 of info@rezuni.be (MCT)