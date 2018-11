Onbekende ramt haag en knalt straatnaambord omver En laat geen naamkaartje achter Marc Colpaert

23 november 2018

Een onbekende bestuurder heeft deze week een haag gedeeltelijk vernield en een straatnaambord geramd in de Steenstraat in Vollezele. Wie dit deed ter hoogte van de Steenstraat en het beginvan de Hulstraat blijft een raadsel, want naast de bewoner heeft ook niemand van de buren iets opgemerkt, het gebeurde waarschijnlijk op een avond toen een bestuurder zijn bocht verkeerd heeft ingeschat. Ondertussen werd de gemeente Galmaarden hiervan op de hoogte gesteld. Er zal bij de politie een klacht tegen onbekenden worden neergelegd. MCT