Omgevingswerken rond nieuwe school gestart Marc Colpaert

18 februari 2019

De omgevingswerken rond de nieuwe school in de Hoogstraat in Galmaarden zijn gestart. Het kostenplaatje voor deze werken bedraagt meer dan 420.000 euro. Schepen Ludo Persoons(CD&V) hoopt dat alles achter de rug is tegen het jaarlijks schoolfeest.

Vorig jaar nog werden de omgevingswerken uitgesteld omdat deze veel te duur waren, er deden toen bedragen de ronde van meer dan een half miljoen euro. Dit jaar zijn de werken dan uiteindelijk toch gestart, met enkele dagen vertraging, maar dat kwam door het winterweer. “Momenteel zijn de omgevingswerken aan de gang en gaan ze met zware machines de verschillende niveau’s aanleggen rond het schoolgebouw. Tevens komen er drainagebuizen in de grond om het water af te voeren. Ook een parkeerplaats voor een 18-tal voertuigen wordt aangelegd, waar de leerkrachten hun wagen op kwijt kunnen”, vertelde schepen Ludo Persoons(CD&V). Na deze eerste fase komt er een vervolg met de aanleg van de tuin zelf. “In die tuin komt er een speelzone met twee grote speelheuvels, tal van valdempende stenen en enkele speeltuigen. Daarnaast is er ook oog voor groen, want er komen fruitbomen en kleinfruit, rond de nieuwe school. Er is plaats voor een schuurtje om materiaal in kwijt te geraken en zelfs een stil hoekje voor als een leerling er nood aan heeft, om even alleen te zijn. Het geheel zal mooi zijn maar het moet tevens pedagogisch in orde zijn”, legt directeur Patrick Hugo uit. “Om de kosten te drukken gaan we waar mogelijk ons eigen personeel inzetten en daarnaast gaan we subsidies aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken”, besluit schepen Persoons. De werken moeten normaal binnen een drie tot vier maanden achter de rug zijn. MCT