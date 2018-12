Okra Tollembeek bestaat 50 jaar En dat werd natuurlijk gevierd Marc Colpaert

11 december 2018

16u09 2

De vereniging Okra Tollembeek bestaat 50 jaar en dat werd op dinsdag gevierd met een receptie en een etentje in de zaal Willem Tell in Tollembeek. Vandaag telt de vereniging een kleine 75 leden en ze vergaderen elke tweede dinsdag van de maand in de zaal Willem Tell. “Vandaag is het natuurlijk feest want onze vereniging bestaat een halve eeuw en dat willen we dan ook niet zomaar laten voorbijgaan”, sprak voorzitter Christianne Mertens. Ze gingen van start met een receptie en nodigden tevens bestuursleden uit van andere Okra-afdelingen uit de buurt. Naast eten en drinken waren er tevens enkele optredens van de linedancers, die sinds kort opgericht werden binnen hun vereniging. Van burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) kregen de leden van het bestuur een kader met daarin een ‘Brevet van verdienste’. MCT