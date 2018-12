OCMW-voorzitter Marc Deteye wordt vrijwilliger Marc Colpaert

04 december 2018

16u26 3

Voor OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V) was het de laatste Resto+ die hij in zijn functie van OCMW-voorzitter mocht meemaken. Sinds 2015 organiseert de gemeente Galmaarden op regelmatige basis een dorpsrestaurant in de zaal Willem Tell in Tollembeek. Dit op vraag van heel wat oudere inwoners. “Wij organiseerden begin 2015 een enquête onder onze zestig-plussers en vroegen hen wat ze nog graag wilden in onze gemeente en toen kregen wij van vele mensen te horen dat een dorpsrestaurant een goede zaak zou zijn. Sindsdien hebben wij gemiddeld een 250-tal senioren die telkens op de afspraak zijn”, aldus Deteye. Mensen die minstens 60 jaar zijn kunnen er terecht voor een lekkere 3 gangen-maaltijd en telkens is er ook een optreden voorzien of een infosessie. Ook al stopt Marc Deteye met de politiek vanaf volgend jaar, toch betekent dit niet dat hij niet meer naar Resto+ komt. “Ik ga profiteren van mijn pensioen en kom zeker volgend jaar als vrijwilliger meehelpen tijdens de Resto+ dagen”, verzekerde hij ons.