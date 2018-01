OCMW betaalde vorig jaar 7.850 euro medische kosten voor inwoners 02u29 0 Galmaarden Het OCMW van Galmaarden heeft vorig jaar voor 7.850 euro medische rekeningen van inwoners betaald. Het gaat om mensen die daar zelf niet de middelen voor hadden.

Hoewel het Pajottenland in het algemeen een welstellende regio genoemd mag worden, vind je ook in elke gemeente armoede terug. En dat is in Galmaarden niet anders. "We zijn enkele jaren geleden al gestart met het maandelijks uitdelen van voedselpakketten aan inwoners die het niet breed hebben", zegt OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V). "Zij kunnen soms aan het einde van de maand geen eten meer kopen. Voorts komen we ook tussen in medische kosten. Vorig jaar betaalden we 1.500 euro aan medische kosten, 1.600 euro aan apothekerskosten en 4.750 euro aan ziekenhuiskosten. Het gaat hier om een dertigtal dossiers. Voor alle duidelijkheid: financiële tussenkomst krijgt enkel groen licht na een grondig sociaal onderzoek." (MCT)