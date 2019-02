Nu zondag walmenbrand op de Bosberg Marc Colpaert

20 februari 2019

Op zondag 24 februari wordt in Galmaarden terug het einde van de winter gevierd met de traditionele walmenbrand, een organisatie van Ergoed Galmaarden en chiro Albatros. Rond 18 uur wordt het wintervuur aangestoken op de hoogste top van Galmaarden namelijk de Bosberg. Wie echter zin heeft in een stevige wandeling kan die dag op de Bosberg meestappen voor een winterwandeling van een vijftal kilometers. Ze gaan van start om 16.30 uur aan taverne El Faro op de top van de Bosberg en vergeet je zaklamp niet. Wanneer de wandelaars terug op de top van de Bosberg aankomen, wordt wat later het vuur in enkele stropoppen aangestoken. Ergoed Galmaarden, samen met chiro Albatros zorgen voor muziek, dans en de gezellige sfeer rond het vreugdevuur. MCT