De dames van de Breiclub van Galmaarden hebben sinds kort ook de techniek van het patchwork mogen ontdekken. Bijna elke week komen enkele dames samen om gezellig te keuvelen en te breien in het Parochielokaal in de Bergstraat. De meeste onder hen zijn er al jaren bij. "Een van onze vriendinnen stapte van breien over naar patchwork en zo leerden wij opnieuw iets anders naast het breien", vertelde Ghislaine Van Den Haute.





(MCT)