Nu inschrijven voor superkindjesdag 18 juli 2018

Wie een plaatsje wilt tijdens de spetterende superkindjesdag, doet er goed aan om zo snel mogelijk in te schrijven. Naar goede gewoonte wordt er op het einde van de grote vakantie - dit jaar op woensdag 29 augustus - een gratis superkindjesdag georganiseerd. Die dag kunnen de kinderen in de tuin van het Baljuwhuis tal van coole dingen doen. Aangezien de plaatsen beperkt zijn is het nodig dat kinderen vanaf 3 tot 12 jaar zich zo vlug mogelijk inschrijven. Dit kan via de gemeentelijke website en doorklikken naar het digitaal loket. (MCT)