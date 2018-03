NTT speelt 'Zusters aan de drank' 02 maart 2018

03u00 0 Galmaarden Het Nieuw Tollembeeks Toneel (NTT) brengt deze maand een komedie van Tom Smith op de planken. Het gaat om 'Zusters aan de drank', zoals vertaald door Eddy Lambrechts.

De regie is in handen van Diane Mertens. Het verhaal speelt zich af in een klooster waar twee nonnetjes stiekem wijn maken. Tot hun wijn een prestigieuze prijs wint. Wanneer de nonnetjes vervolgens door Moeder Overste betrapt worden wanneer ze hun wijn willen redden van de nachtvorst, zit het spel helemaal op de wagen.





De voorstellingen vinden plaats in het Baljuwhuis in Galmaarden, en dat op 9, 10, 11, 16 en 17 maart. Een ticket kost 8 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Reserveren is wel verplicht. Dat kan via www.toneelntt.be. (MCT)