Nog te vroeg voor een seniorenraad Marc Colpaert

27 februari 2019

Zowel de N-VA, het Vlaams Belang(VB) en de partij Gemeente Belangen Galmaarden(GB.G) willen een seniorenraad in Galmaarden, want dat is nodig door de sterke vergrijzing van de bevolking. De CD&V meerderheid zal het voorstel meenemen, maar kan vandaag nog geen duidelijk standpunt hierover innemen.

Meer dan 20 procent van de inwoners van Galmaarden is vandaag 60 jaar of ouder en dat percentage zal de komende jaren nog fors stijgen. Daarom zette de N-VA een extra punt op de dagorde van de gemeenteraad ‘de oprichting van een seniorenraad in Galmaarden’. “Als ik naar de naburige gemeenten kijk zoals Herne en Gooik zie ik daar goed draaiende seniorenraden, waarom zou dit bij ons niet kunnen”, vroeg N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut zich af.

Hij had daarnaast een volledig voorstel voor de oprichting van een seniorenraad opgesteld, zodat de gemeente dadelijk van start kon gaan. “Wij zijn zeker niet tegen de oprichting van een seniorenraad, maar deze vraag komt te vroeg. Wij zijn volop bezig met onze burgerparticipatie”, zei schepen Kurt Penninck(CD&V). Ook GB.G en VB sprongen mee op de kar voor de oprichting van een seniorenraad en vonden het niet kunnen dat de gemeente opnieuw voorstellen van de oppositie naar een latere datum verwees. Henk Goegebuer van GB.G was niet te spreken over het feit dat de meerderheid al voor de tweede gemeenteraad op rij, de plannen van de oppositie als het ware naast zich neerlegt. De oprichting van een seniorenraad in Galmaarden zal dus nog niet voor de eerste weken of maanden zijn. MCT