Nog even echt Pauwelroggebrood te krijgen Alleen deze maand bij bakkerij Van Belle Marc Colpaert

11 januari 2019

15u54 2 Galmaarden Nog tot eind deze maand kan men bij bakkerij Van Belle in het centrum van Galmaarden terecht voor de aankoop van een echt Pauwelroggebrood, speciaal gemaakt voor de pauwelviering van dit jaar.

Volgens de legende van de pauwelviering deelde een witte ruiter ongeveer 637 jaar geleden, roggebroodjes uit aan de inwoners van Galmaarden. Zo werden deze mensen niet getroffen door de pest, een vreselijke ziekte, waaraan toen heel wat mensen stierven.

Gezien er al jaren geen rogge meer te vinden was op de akkers van Galmaarden, namen enkele mensen het initiatief om opnieuw rogge in te zaaien en te oogsten. Met deze rogge werden nu de eerste roggebroodjes gemaakt. Sinds deze maand verkoopt bakkerij Van Belle als enige dit Pauwelroggebrood. “Het is een super lekker brood en je krijgt er een verzadigd gevoel van. Daarnaast blijft het brood ook lang vers”, verklapte Ludwine Van Israël van bakkerij Van Belle. Het brood zal tot eind januari te koop worden aangeboden en kost 2,60 euro.