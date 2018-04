Nina redt 84 legkippen van de dood 09 april 2018

02u32 0 Galmaarden Nina Bockstael uit Tollembeek heeft met enkele vrienden 84 legkippen opgekocht uit een pluimveebedrijf. De dieren waren ten dode opgeschreven.

Al zes jaar gaat Bockstael, geholpen door enkele vrijwilligers, kippen ophalen uit legbatterijen die naar de slachtbank moeten. "Wij hebben de laatste vijf jaar zo'n 2.000 kippen gered en hen een nieuwe thuis gegeven ergens bij een familie in Tollembeek of omstreken", legt ze uit. Legkippen moeten al na enkele jaren verdwijnen uit legbatterijen en dan worden ze afgevoerd naar een slachthuis. "Maar de kippen kunnen nog jaren eitjes leggen, wij vinden het dan ook zonde dat deze kippen die nog nooit gras gezien hebben, zomaar naar het slachthuis worden gebracht." Dus trok ze met haar vrienden Karla, Gori en Laura naar een pluimveebedrijf om de 'afgedankte' kippen te gaan opkopen. Ondertussen hadden een twintigtal gezinnen uit het Pajottenland zich kandidaat gesteld om enkele kippen aan te kopen, zo ook Annick Schueremans uit Tollembeek. "Het is niet de eerste keer dat ik bij Nina kippen kom halen en ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. De eerste dagen zijn die beestjes wel nogal onwennig, maar als er andere kippen in de buurt zijn, volgen ze snel de gewoontes van die andere beestjes en ze zijn superlief. Morgen mogen wij al kakelverse eitjes rapen", lachte ze. (MCT)