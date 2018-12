Nieuwjaarsreceptie van de Politiezone Pajottenland Marc Colpaert

17 december 2018

De Politiezone Pajottenland organiseerde haar nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van het Baljuwhuis van Galmaarden. Korpschef Marc Hellinckx mocht opnieuw met voldoening vaststellen dat heel wat van zijn manschappen aanwezig waren. De korpschef gaf verder nog mee dat vanaf 1 januari de politiezone wordt aangevuld met een centraal digitaal meldpunt en een digitaal contactformulier via hun website. Hij dankte tevens burgemeester Luc Deneyer(CD&V)die straks geen burgemeester van Bever zal zijn voorde goede samenwerking en gaf hem een mand met enkele streekproducten mee. Er was ook nog een mand voor burgemeester Pierre Deneyer(CD&V), maar die was verontschuldigd. Tenslotte hoopte hij dat in 2019 eindelijk kon gestart worden met de bouw van het politiehuis. En toen was het tijd voor de nieuwjaarsdrink. MCT