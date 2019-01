Nieuwjaarsreceptie van de N-VA met Ben Weyts Marc Colpaert

24 januari 2019

De leden van de N-VA organiseerden hun nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van het Baljuwhuis met als gastspreker Ben Weyts. Ook al had het die dag gesneeuwd toch liep de zaal in het Baljuwhuis goed vol. “Wij hadden even schrik dat de mensen niet zouden komen met die sneeuw, maar dit viel gelukkig goed mee”, zei N-VA-voorzitter Rudy Thiebaut. De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts had het in zijn toespraak over heel wat heikele punten zoals de veiligheid, waar heel wat mensen de dag van vandaag van wakker liggen. Nadien pakte Ben nog ruim de tijd om met de aanwezigen een babbeltje te slaan. Wie na de toespraken een hongertje had gekregen, geen nood, er was drank en er waren hapjes in overvloed. MCT