Nieuwjaarsreceptie van Curieus en S'Plus Het werd daar een gezellig feestje Marc Colpaert

16 januari 2019

10u59 0

De verenigingen Curieus en S’Plus organiseerden samen een nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van het Baljuwhuis in Galmaarden. De aanwezigen kregen een drankje en een hapje aangeboden. Daarnaast zorgde dj Rob voor de muzikale omlijsting. “Wij gaan ook dit jaar nog meer inzetten op het organiseren van tentoonstellingen en met onze vereniging S’Plus, gaan we tevens dansnamiddagen blijven organiseren. Het is zelfs mogelijk dat we sommige van onze activiteiten nog gaan uitbreiden”,vertelde Freddy Bellemans tijdens zijn openingswoord. En daarna was het tijd om iets te drinken te eten of te dansen op de tonen van dj Rob. Ongeveer een honderdtal mensen zakten af naar het Baljuwhuis voor het feestje. MCT